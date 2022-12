Margot (33) zoekt getuigen nadat man haar aanrandt in station: “Hij kwam dichterbij en greep me plots vast bij de nek en schouders”

Mechelen, Beerzel

Een 33-jarige vrouw uit Beerzel (Putte) is vrijdagavond in het station van Mechelen aangerand door een man. Dat gebeurde toen het slachtoffer met haar moeder naar Brussel wou sporen. De kerel greep het slachtoffer vast bij de schouder en nek. “Ik had het gevoel dat hij me wou binnendoen, maar heb hem toegesnauwd dat hij met zijn poten van mijn lijf moest blijven”, vertelt ze.