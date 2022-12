Kernreactor Tihange 1 onverwacht uitgevallen, “maar bevoorrading komt niet in gedrang”

Het gaat om een veiligheidsmechanisme dat in werking treedt van zodra er een probleem is met die stoomturbines, legt de woordvoerster van Engie uit. Wat het probleem met de stroomturbine precies was, is nog onduidelijk. Engie hoopt de centrale dinsdag opnieuw op te kunnen starten, “maar dat kan nog schuiven in functie van de technische analyse”, aldus nog Engie.

Tihange 1 heeft een maximaal vermogen van bijna 1.000 megawatt, maar toch hoeft de panne geen probleem te vormen. De vijf andere kernreactoren die nog in dienst zijn in België, werken momenteel wel allemaal zoals het hoort.

Netbeheerder Elia verwacht dan ook geen problemen met de bevoorradingszekerheid. “Die komt abslouut niet in het gedrang”, zegt de woordvoerster van Elia. “We zitten op dit moment heel ruim qua productiecapaciteit en verwachten geen problemen op vlak van bevoorrading. Er is zeker nog genoeg productie om de vraag te dekken. Ik zie op korte termijn geen probleem.”