Geen camera, geen slot en enkel koppels zijn welkom: in deze escape room is ontsnappen niet de grootste prioriteit

Duik in een escape room met je lief, en boost en passant je relatie. Dat is ruwweg het idee achter ‘No Escape’, bedacht door relatie- en dramatherapeute Lara Debeuf. In Gentbrugge sluit ze koppels op, met opdrachten en tips die vooral het gesprek over hun eigen romance op gang moeten trekken. Wat wonderbaarlijk lukt. Wij volgden prille liefjes Anne en Niels, en doorwinterde wederhelften Lorien en Arnaud mee tot in de kamer. “Therapie hoeft echt niet altijd zwaar te zijn.”