Protestmars in Brussel tegen hoge energieprijzen en groeiende armoede

Het was de eerste actie van burgercollectief Trop Is Te Veel. — © BELGA

Het burgercollectief Trop Is Te Veel heeft vandaag in Brussel een nationale betoging gehouden tegen de hoge energieprijzen en het groter wordende aantal mensen dat in de armoede belandt. Met een protestmars roepen ze op tot maatregelen die moeten vermijden dat ook de middenklasse in armoede valt.

Het is de eerste keer dat het nieuwe burgercollectief Trop Is Te Veel een actie hield. Ze kregen daarbij zichtbaar steun van onder meer de vakbonden ABVV-BBTK en ACV Puls, Hart boven Hard, Extinction Rebellion en de partij PVDA. De aanhangers van de extreemlinkse partij waren rijkelijk aanwezig in de mars. Volgens de politie waren er een 700-tal betogers aanwezig. De organisatie zelf spreekt van 1.000 deelnemers.

Tijdens de mars lieten de betogers hun ongenoegen horen en lezen. Met slogans als “Alles stijgt behalve onze lonen”, “bevries de prijzen, niet de mensen”, “sterke openbare diensten zorgen voor onze welvaart” en “wij betalen niet”, maakten ze duidelijk dat ze meer steun verwachten van de regering.

© BELGA

Het burgercollectief is verontwaardigd dat vandaag steeds meer werkende mensen en gepensioneerden, die hun hele leven hebben gewerkt, in de rij staan bij voedselbanken. Ze zien steeds meer kinderen naar school gaan met een lege broodtrommel en studentenkoten worden onbetaalbaar doordat de energierekening wordt doorgerekend in de huurprijs. Die hoge stookkosten dwingen theaters ertoe om voorstellingen te schrappen en een culturele uitstap wordt onmogelijk.

“Samen is de enige weg uit de crisis, want samen zijn we nog altijd sterker dan het grootkapitaal. Er worden perverse winsten gemaakt en wij moeten in de kou zitten”, stelde Charissa Parassiadis, mede-oprichter van Trop Is Te Veel en beter gekend als zangeres Slongs. “Mijn buurvrouw heeft 40 jaar gewerkt, maar durft haar verwarming niet opzetten. Hoe kan je dat verantwoorden? Ik dacht dat de staat en de volksvertegenwoordigers onze belangen moesten verdedigen. En niet die van de grote kapitalisten.”

Bij Trop Is Te Veel leggen ze vijf eisen op tafel om uit de huidige crisis te geraken. De prijzen van gas en elektriciteit moeten dalen voor gezinnen, scholen, cultuurhuizen en handelaars, de overwinsten van de energiebedrijven moeten belast worden, de energiesector moet in handen worden genomen door de overheid, betaalbaar huren en wonen moet mogelijk gemaakt worden en tot slot moeten de superrijken meer bijdragen.