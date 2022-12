Veiligheidsdiensten openen het vuur bij protesten in zuiden van Syrië

© Suwayda 24 via REUTERS

In Syrië is het in een regio die als regeringsgezind geboekstaafd staat tot protest gekomen tegen president Bashar al-Assad. In As-Suwayda, in het zuiden van het land, wierpen betogers vandaag met stenen naar een regeringsgebouw. Dat zegt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten, een ngo die aanleunt bij de oppositie, op basis van ooggetuigen.

Enkele betogers zouden ook een voertuig van de veiligheidsdiensten in brand gestoken hebben. Die losten daarop schoten om de betogers uiteen te drijven. Enkele betogers bestormden het regeringsgebouw en haalden een portret van Assad van de gevel.

Het Syrische Observatorium sprak van één dodelijk slachtoffer en zeven gewonden. Een betoger daarentegen had het over zeker dertig gewonden. Voor de betoging waren “honderden” mensen bijeengekomen, die protesteerden tegen de slechte omstandigheden in het door burgeroorlog verscheurde land. Ze eisten dat Assad zou opstappen.

In As-Suwayda leven vooral druzen, een stroming van de sjiitische islam en een religieuze minderheid in het Arabische land. De meeste inwoners zijn aanhangers van Assad. Maar de voorbije twee jaar kwam het in As-Suwayda meermaals tot protest vanwege de slechte economische situatie.

In Syrië woedt al meer dan tien jaar een burgeroorlog. De VN vermoedt dat er daarbij al meer dan driehonderdduizend burgers zijn omgekomen.

