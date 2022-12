Het is lang donker en de feestdagen komen eraan: met deze 10 tips kan je een inbraak voorkomen

In de Kempen is er een ware inbraakplaag aan de gang. En ook Limburg ziet de inbraakcijfers stijgen. Het is een jaarlijks fenomeen. Inbrekers profiteren van de donkere wintermaanden om hun slag te slaan. Met deze tien tips van de politie hou je onuitgenodigde bezoekers uit je huis.

Tip 1. Laat nooit de sleutel van de deur in de omgeving van je woning achter. Ook een inbreker weet dat hij best eens onder de bloempot kijkt op de oprit.

Tip 2. Sluit bij het verlaten van je huis altijd alle ramen en deuren. Ook met geopende ramen op een hoger verdiep of ramen in kiepstand weten inbrekers raad.

Tip 3. Als je je huis verlaat, zorg er dan voor dat het er bewoond uitziet. Je kan bijvoorbeeld een lichtje laten branden dat van buiten zichtbaar is. Buitenverlichting die aanspringt als er beweging wordt gedetecteerd is ook een goed idee. Dat schrikt indringers af.

Tip 4. Meld elke verdachte situatie aan de politie. Inbrekers opereren de laatste tijd ook veel overdag of in de vooravond. Als je iets opmerkt, kan je daarmee gratis terecht op het noodnummer 101 of rechtstreeks bij de lokale politie. Het is belangrijk om de situatie zo goed mogelijk te beschrijven. Noteer bijvoorbeeld ook de nummerplaat van het voertuig waarmee de verdachte zich verplaatst.

Tip 5. Laat geen gereedschappen of ladders rondslingeren, die de inbraak kunnen vergemakkelijken. Sluit je tuinhuis af met een sleutel.

Tip 6. Geld of waardevolle juwelen bewaar je best niet thuis. Breng ze naar een bankkluis.

Tip 7. Als je toch waardevolle spullen in huis hebt, kan je ze registreren in een versleuteld Excel-bestand. Noteer bijvoorbeeld het serienummer van je smartphone en maak foto’s van je dierbare voorwerpen. Op deze manier kan de politie de gestolen goederen makkelijker opsporen en kan je bewijzen dat een teruggevonden voorwerp van jou is.

Tip 8. Kijk even na of de ingang van je woning zichtbaar is vanop de straat. Planten of bomen die de visibiliteit op je huis verminderen, kan je eventueel verwijderen.

Tip 9. Wat veel mensen niet weten, is dat je gratis vakantietoezicht kan aanvragen als je er een weekje of twee tussenuit trekt. De politie komt dan regelmatig een kijkje nemen aan jouw woning, zowel overdag als ’s nachts. De aanvraag kan je doen via police-on-web en moet minstens een week voor vertrek gebeuren.

Tip 10. Zet geen aantrekkelijke of gemakkelijk mee te nemen goederen als gsm’s, computers, flatscreens of juwelen in het zicht van de buitenwereld.