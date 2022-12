Het gaat sneeuwen. Tot vijf centimeter. Peanuts voor wie in de bergen woont, maar hier is zelfs het dunste laagje voldoende om chaos op de weg te veroorzaken. Daarom: coole rijtips waarmee je veel miserie voorkomt, voor jezelf en voor anderen. Of waarom je tot vier moet tellen tijdens het rijden, je lichten moet aanzetten voor je je motor start en vooral niet naar de bomen moet kijken.