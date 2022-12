Dat heet dan ‘geluk hebben’: auto gaat acht keer over de kop op Nederlandse snelweg, bestuurder slechts lichtgewond

Een automobilist is zondag op de autosnelweg A2 bij de afslag Veghel (Noord-Brabant) in Nederland acht keer over de kop geslagen. De bestuurder liep slechts minimale verwondingen op. Volgens de politie “zijn de engeltjes wel opgebruikt”.

De man testte positief op drugs en reed met een geschorst rijbewijs. Op een foto die door de politie op Twitter is gedeeld is te zien dat de auto zwaar beschadigd is.

Getuigen zagen dat de auto flink aan het slingeren was voordat hij over de kop sloeg. “Gelukkig had hij wel zijn gordel om”, aldus de politie. Een bloedtest moet uitwijzen hoeveel drugs de automobilist precies heeft gebruikt.