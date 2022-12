Gerrit Lekeu haalt met Eppegem broodnodige zege binnen: “Hoed af voor de prestatie van dit onuitgegeven elftal”

Uit de zorgen is Eppegem zeker nog niet, want ook concurrent Elene-Grotenberge pakte de drie punten tegen Wolvertem-Merchtem. Toch heeft deze zege enorm deugd gedaan en dit niet alleen gezien de extrasportieve gebeurtenissen van vorige week.

Door de afwezigheid van doelman Leemans (geblesseerd), Milan Barbieux (geblesseerd), Jorn Rijmenams en Yannes Van Remoortel (beiden geschorst) moest Eppegem aan deze opdracht beginnen zonder vier sterkhouders. Een ploeg in puntennood voelt zoiets, dat kan niet anders. Toch wou coach Gerrit Lekeu daar vooraf geen excuses voor inroepen.

Correcte strategie

“Je moet weten dat iedereen, wie het ook is, zich altijd voor 100 procent geeft. Dat was zo onder Sam Vermeulen en dat is niet gewijzigd”, zegt Lekeu. “Ik doe dan ook mijn hoed af voor enkele jongeren, die nog maar weinig speelminuten achter hun naam hadden staan. De aanwezigheid van Entonjo Pashaj, naast mij in de dug-out, heeft daar zeker aan meegeholpen. De jongens hadden gedurende gans de match een vertrouweling waarop ze steeds konden terugvallen. In de eerste helft was het spelbeeld wat gelijk opgaand. Beide ploegen kregen enkele kansen, maar de doelmannen bleven baas. Tot op slag van rust Ilias Assalhi, met de rug naar doel voor ons toch de bal tegen de netten wist te werken. Daardoor gingen we met veel vertrouwen de kleedkamer in en dat heeft de jongens zeker goed gedaan. We wisten dat de tegenstander in de tweede helft druk ging zetten en het was de opdracht om daar correct mee om te springen. Toen Roeselare-Daisel via een eerder goedkope strafschop op gelijke hoogte kwam, rook de tegenstander bloed uiteraard. We hebben ons systeem dan aangepast naar een viermansverdediging en speculeerden wat op de counter. Dat bleek een correcte strategie, want een kwartier voor tijd scoorde Assalhi een tweede keer en de rest van de negentig minuten hebben onze jongens met veel karakter deze zege over de streep getrokken”, aldus een overgelukkige Gerrit Lekeu.