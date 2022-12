Hoe baby’tje dat 12 weken te vroeg geboren werd het leven van mama redde

Een pasgeboren baby heeft het leven van haar mama gered door 12 weken te vroeg geboren te worden. Tijdens een bezoek aan haar dochter in het ziekenhuis klaagde de moeder over buikpijn. Enkele attente dokters keken haar meteen na en stelden kanker vast. Gelukkig juist op tijd.

Als de baby op de geplande datum was geboren, was het waarschijnlijk te laat geweest voor de moeder, zo zeggen de dokters van het Broomfield ziekenhuis in Essex. De 32-jarige Harriet Elsdon heeft haar leven dus te danken aan de vroeggeboorte van haar kersverse dochter Maddison.

Tijdens een check-up na 20 weken zwangerschap hadden de dokters al een cyste opgemerkt op de rechtereierstok van Harriet. Toen ze plots zware buikpijn kreeg in het ziekenhuis, waren de dokters dus meteen op hun hoede. Via een scan konden ze zien dat de cyste groter was geworden. Een tumor dus.

Voor de kanker verder kon uitzaaien, slaagden de dokters erin om de eierstok operatief te verwijderen en chemotherapie op te starten. De behandeling zou tegen Kerstmis definitief afgerond moeten zijn. Zowel met de dochter als met de mama lijkt alles dus goed te komen.

Harriet beseft waaraan ze ontsnapt is: “Als ik niet in het ziekenhuis was geweest, had ik me waarschijnlijk niet laten onderzoeken. Je zet je kind altijd op de eerste plaats en vergeet dan jezelf. Het lijkt wel alsof Maddison wist dat ze vroeger op de wereld moest komen om mijn leven te redden.”