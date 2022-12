WK RETRO. Gevat met zes kilo heroïne op zijn lichaam: de val van Byron Moreno, de slechtste scheidsrechter ooit op een WK

De Gazzetta dello Sport zal hem “de slechtste scheidsrechter aller tijden” noemen. Het is meer dan een boutade. Als op het WK 2002 Zuid-Korea en Italië tegenover mekaar staan, rijgt de Ecuadoriaan Byron Moreno de missers aan elkaar. Zo grotesk dat het verdacht wordt. Acht jaar later wordt Moreno op de luchthaven van New York gearresteerd. Op zijn lichaam kleeft ruim zes kilo heroïne. De “slechtste” scheidsrechter maakt zijn naam waar.