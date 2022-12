Russische autoriteiten stellen cijfer bij: geen 700, wel 2.500 dode Kaspische zeehonden aangespoeld

Ruim 2.500 dode zeehonden zijn aangespoeld op de kust van de Kaspische Zee in de Russische deelrepubliek Dagestan in de noordelijke Kaukasus. Zaterdag werd nog gesproken over tot 700 dode zeehonden, maar de Russische autoriteiten zeggen dat het cijfer veel hoger ligt. Hoe de beschermde dieren zijn gestorven is nog onduidelijk. Een onderzoek loopt.