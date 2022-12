Code geel: KMI waarschuwt voor gladheid door smeltende sneeuw en sneeuw

Wie vannacht of morgenvroeg de baan op moet, rijdt maar beter voorzichtig. Het KMI waarschuwt voor gladde wegen door mogelijke sneeuwval en ijzel. In heel wat provincies is code geel van kracht.

Er trekt vannacht een zone van winterse neerslag over ons land. Het overgrote deel zal vermoedelijk in de Ardennen vallen, maar ook in Vlaanderen zijn sneeuwbuien niet uitgesloten. Of de sneeuw ook blijft liggen, is nog af te wachten. Op sommige plaatsen wordt al een laagje van 5 centimeter voorspeld, terwijl op andere plaatsen enkel smeltende sneeuw wordt verwacht.

Ook maandagochtend kan er nog smeltende sneeuw of sneeuw vallen. De neerslag in combinatie met temperaturen die amper boven het vriespunt uitkomen, kan zorgen voor gladde wegen tijdens de ochtendspits. Het KMI heeft code geel afgekondigd in alle Waalse provincies, maar ook in Vlaams-Brabant, Limburg en Brussel. Het westen van het land zou grotendeels gespaard blijven.