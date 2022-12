Het wordt een emotioneel WK voor Brazilië. In Sao Paolo is Pelé – de 82-jarige voetbalgod – in zorgwekkende toestand opgenomen in het ziekenhuis. De Seleção voetbalt in Qatar dan ook voor hun legende en roept de wereld op om positieve vibes richting Pelé te sturen. “Força, Rei” ofwel “Sterkte, Koning.” Een wereldkampioenschap in de naam van de (voetbal)vader.