George Clooney en U2 ontvangen prestigieuze Amerikaanse cultuurprijs

Ook soulzangeres Gladys Knight, de in Cuba geboren dirigente Tania Leon en de evangelische gospelzangeres Amy Grant worden geëerd voor hun carrière tijdens de 45e editie van het gala-evenement.

Joe Biden en zijn vrouw Jill, maar ook vicepresidente Kamala Harris en haar man Doug Emhoff, zullen de prestigieuze avond in het grote culturele centrum in de Amerikaanse hoofdstad bijwonen. De voormalige president Donald Trump, die niet erg populair was in Amerikaanse culturele kringen, meed het evenement tijdens zijn hele ambtstermijn.

De uitreiking vindt vanavond om 18.30 uur plaatselijke tijd (00.30 uur Belgische tijd) plaats. De show wordt op 28 december op alle grote Amerikaanse netwerken uitgezonden.