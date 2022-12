Meer dan 40 procent van de Belgen komt moeilijk rond: we maken ons financieel grote zorgen

Het aantal mensen dat op het einde van de maand de eindjes nog moeilijk aan elkaar geknoopt krijgt, stijgt snel. Al 43,4 procent van de Belgen komt niet of moeilijk rond. Financiële zorgen staat ondertussen met stip op één van de dingen waar we wakker van liggen, zo blijkt uit het rapport van de Mental Assessment Group, de opvolger van de corona-expertengroep. “En we gaan nog zeer moeilijke maanden tegemoet.”