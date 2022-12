Vier filmstudenten bekroond met VAF Wildcards op Kortfilmfestival in Leuven

Michael Abay wint met zijn film ‘Klette’ in de categorie Fictie. Abay mag 60.000 euro mee naar huis nemen. Julie Verstraten krijgt eveneens 60.000 euro voor ‘Inertia’, de beste animatiefilm. ‘Les murs qui crient’ van Evi Cats is gekroond in de categorie Documentaire. Brahim Tall met ‘Tukuleur’, tot slot, is de winnaar in de categorie FilmLab. Cats en Tall ontvangen elk 40.000 euro.

Later tijdens het festival worden nog enkele belangrijke prijzen uitgedeeld. Er is een Europese en een Vlaamse Competitie. Binnen de Vlaamse Competitie zijn er aparte erkenningen voor de beste fictie, de beste documentaire en de beste animatie. De winnaars van de Vlaamse Fictie en de Europese Competitie komen op de longlist voor de Oscars terecht.

Op het Kortfilmfestival worden steeds zowel beginnende regisseurs als gevestigde waarden vertoond. Deze achtentwintigste editie staat in het teken van artificiële intelligentie, het land Denemarken en actrice en regisseur Veerle Baetens.

Het Kortfilmfestival is vrijdagavond 2 december gestart en loopt nog tot en met 10 december.