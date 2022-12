De verkiezingscampagne voor 2024 is al begonnen. Toch voor de militanten van Vooruit. Onder de titel “Rood to 24” heeft voorzitter Conner Rousseau de aftrap gegeven voor wat hij “de meest belovende campagne in twintig jaar” noemt. Het optimisme onder de socialisten is groot. Le nouveau Vooruit is uit de startblokken geschoten.