Het buikgevoel van de speurders rond de moord op Magali W. (46) en haar dochter Coline (17) zat honderd procent juist. Na maanden ontkennen is haar ex en stiefvader, geluidstechnicus Pierre D., alsnog door de knieën gegaan. Hij draaide eind maart 2022 slaapmiddelen in hun eten, zocht zich vergeefs een alibi en liet een Congolese huurmoordenaar komen.