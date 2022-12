Nu ook noodherstelling nodig voor andere brugvoeg

Het viaduct van Merksem begint meer en meer het viaduct der zuchten te worden. Het Agentschap Wegen en Verkeer wil pas maandag uitvoerig communiceren maar bevestigt wel dat er nieuwe herstellingswerken moeten gebeuren. Nochtans stonden er eind januari sowieso al werkzaamheden op de planning. Dan zou namelijk de brugvoeg die in oktober voor veel fileleed zorgde definitief hersteld kunnen worden.

Maar nu zou het dus gaan om een ander onderdeel van de brug, richting Gent deze keer. “En die herstellingen zijn zo dringend dat die niet kunnen wachten tot januari”, zegt Stefanie Nagels, woordvoerder van AWV. Wanneer de herstellingen plaats zullen vinden, wil het Agentschap nog niet kwijt maar ze belooft dat het niet deze week zal zijn. Vermoedelijk gaat het dus om het weekend daarna, 17 en 18 december. Door de kerstperiode is dat wel één van de drukste weekends op het Antwerpse wegennet. In december passeren er in het weekend amper 20.000 auto’s minder dan op een weekdag. Er wordt dus zeer zware verkeershinder verwacht.

Oosterweel

De zoveelste noodherstelling dus op een brug die steeds vaker problemen lijkt te vertonen. In januari volgt er nog een meer definitieve herstelling. De 14 metalen platen die nu over de brugvoeg liggen om de voeg te ontlasten, worden dan verwijderd en maken plaats voor een nieuwe voeg. Alhoewel ook dat relatief zal zijn, de bedoeling is immers dat het viaduct verdwijnt in het kader van de Oosterweelverbinding. Dat zou momenteel gepland

Ook afgelopen weekend waren er trouwens ingrijpende wegenwerken op het Antwerpse net. Zo ging de Kennedytunnel richting Nederland dicht en richting Gent ging het verkeer over twee in plaats van drie rijstroken. Het fileleed bleef al bij al beperkt, merkt Nagels op. “We hebben heel fel ingezet op die communicatie. En we hopen dat voor het viaduct ook te doen.”

Lijstje

* December 2021: Noodherstelling richting Nederland

* September 2022: twee rijstroken afgesloten vanwege beschadigde brugvoeg

* 5 en 6 oktober 2022: rijstroken worden permanent afgesloten en de snelheid wordt verlaagd om de druk te verminderen

* 14-18 en 20-24 oktober 2022: tijdelijke herstellingswerken aan de brugvoeg richting Nederland

* December 2022: tijdelijke herstellingswerken richting Gent

* Januari 2023: herstellingswerken op het geheel