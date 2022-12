Sekteleider met 20 vrouwen, waaronder zijn eigen dochter, opgepakt door FBI

In Arizona is een sekteleider ervan beschuldigd dat hij getrouwd zou zijn met twintig vrouwen én meisjes tegelijk, onder wie ook zijn bloedeigen dochter. De jongste ‘echtgenote’ van de 46-jarige man was slechts negen jaar, zo blijkt uit een verhaal dat de plaatselijke krant The Salt Lake Tribune uit de doeken doet op basis van FBI-documenten.