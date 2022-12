Drie doden en twintigtal vermisten bij aardverschuiving in Colombia

Bij een aardverschuiving in Colombia zijn zondag minstens drie mensen om het leven gekomen. Ongeveer twintig andere personen zijn nog vermist nadat ze door de massa werden bedolven. De hulpdiensten zijn uitgerukt en zoeken naar overlevenden, melden de autoriteiten.

“Negen mensen zijn gered, drie personen zijn dood en naar schatting twintig anderen worden nog vermist. Dit is een tragedie”, schreef president Gustavo Petro op Twitter.

De aardverschuiving vond plaats in een afgelegen en bergachtig gebied in gemeente Pueblo Rico, in het noordwesten van het land, aldus de civiele bescherming. Tientallen hulpverleners zijn koortsachtig op zoek naar de passagiers van een motorfiets en een bus, die door de aardmassa werden bedolven.

Sinds begin augustus wordt Colombia geconfronteerd met het zwaarste regenseizoen in vier decennia, dat nog tot maart zou kunnen duren. De hevige regenval wordt toegeschreven aan het weerfenomeen La Niña, waardoor de Stille Oceaan afkoelt. De regering van president Gustavo Petro riep al een “nationale ramp” uit om middelen vrij te kunnen maken om de noodsituatie aan te pakken.