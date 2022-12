Wereldwijde wapenverkoop verder gestegen

Ondanks problemen met de toeleveringsketens als gevolg van de coronapandemie is de wereldwijde wapenverkoop vorig jaar verder gestegen. In 2021 verkochten de honderd grootste wapenbedrijven ter wereld voor 592 miljard dollar (zo’n 562 miljard euro) aan zware wapens en militaire diensten, zo staat te lezen in een maandag gepubliceerd rapport van het Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

Het gaat om een stijging met 1,9 procent in vergelijking met het jaar voordien. De groei werd echter sterk beïnvloed door wijdverbreide problemen in de toeleveringsketen. “De blijvende impact van de pandemie begint echt zichtbaar te worden bij wapenbedrijven”, verklaarde Nan Tian, onderzoeker bij SIPRI en co-auteur van het rapport. Problemen op het gebied van personeelstekorten en grondstoffenvoorziening hebben “het vermogen van bedrijven vertraagd om wapensystemen te produceren en op tijd te leveren”, klinkt het. Dat resulteert in een wellicht tragere groei dan wat velen hadden verwacht, schrijven de onderzoekers.

De leveringsproblemen zullen naar verwachting bovendien nog verergeren door de oorlog in Oekraïne, onder andere aangezien “Rusland een belangrijke leverancier is van grondstoffen voor de wapenproductie”, aldus de auteurs van het rapport. Daarnaast heeft het conflict ook geleid tot een toename van de vraag. Wat de omvang is van die toenemende vraag, valt momenteel echter moeilijk in te schatten. Een en ander hangt volgens Nan Tian zowel af van de nood van landen die Oekraïne aan wapens hebben geholpen om hun eigen voorraden weer aan te vullen als van het verslechterende veiligheidsklimaat.

Vooral Amerikanen

Volgens de gegevens van SIPRI blijft veruit het meeste defensiematerieel afkomstig van Amerikaanse bedrijven. De 40 Amerikaanse bedrijven in het lijstje zijn samen goed voor 51 procent van alle wapenverkopen van de top 100 bedrijven. China volgt op de tweede plaats, met een aandeel dat sterk is gestegen tot 18 procent. Daarna komen Groot-Brittannië (6,8 procent) en Frankrijk (4,9 procent).