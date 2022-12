Wie zit er in de zaal? Hoeveel beschuldigden zijn er? En wie is de assisenvoorzitter? Dit moet je weten bij start van terreurproces

De jurysamenstelling was een titanenwerk. Maar het eigenlijke assisenproces rond de aanslagen in Brussel wordt nog moeilijker. 6,5 jaar na de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en metrostation Maalbeek begint vandaag de lange tocht richting eindpunt. Voorzitter Laurence Massart moet haar jury minstens zes maanden lang aan boord houden. Maar wie zit er nog allemaal in de assisenzaal? En hoeveel beschuldigden zijn er in totaal?