Zo zwaar kreeg deze Oekraïense stad het de voorbije maanden te verduren: “Kerkhof van raketten”

Charkov ligt in het noordoosten van Oekraïne en kwam sinds eind februari ook bij ons al meermaals in het nieuws. Het is een van de steden waar Rusland de ene luchtaanval na de andere op heeft uitgevoerd. Hoeveel raketten dat waren, daar krijg je een idee van door de foto die het Oekraïense ministerie van Defensie op Twitter gedeeld heeft.

“Charkov: een stort van Russische projectielen en raketten die deze stad al negen maanden verwoest hebben”, staat erbij. “We konden ons zoiets nooit inbeelden. We zullen alles doen om te voorkomen dat deze kanker ook de rest van de wereld aantast.”

De makers van de foto zijn Vlada en Kostiantin Liberov. Zij benadrukken op Instagram dat wat op hun foto te zien is “geen kunstwerk” is. “Dit is een kerkhof van raketten in de stad Charkov. Ja, zoveel heeft Rusland er laten vallen sinds 24 februari. Zoveel hebben deze vredige en onschuldige bevolking getroffen.”

De berg raketten was eigenlijk nog hoger, zeiden de autoriteiten aan het koppel, maar beetje bij beetje worden er raketten weggehaald om de boel wat op te ruimen. “Bijna elke raket op deze berg is iemands verwoeste leven of huis. Ze proberen ons te vernietigen, maar we houden ons recht.”