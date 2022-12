Niet meer welkom op Twitter, dus steekt Kanye West op Instagram wat vreemd de draak met Elon Musk

Het gaat van kwaad naar erger met Kanye West. Na antisemitisme en zijn liefdesbetuiging aan het adres van Adolf Hitler, steekt hij nu vrolijk de draak met Twitter-topman Elon Musk. “Ben ik de enige die denkt dat Elon Musk voor de helft Chinees kan zijn?”, schrijft hij op Instagram, want op Twitter is hij niet meer welkom.

Een bijzonder vreemd bericht is het op Instagram. “Ben ik de enige die denkt dat Elon Musk half Chinees kan zijn? Heb je zijn kinderfoto’s ooit al gezien? Neem een Chinees genie en laat dat paren met een Zuid-Afrikaans topmodel en je krijgt een Elon. Ik zeg ‘een Elon’ omdat ze er waarschijnlijk tien tot dertig gemaakt hebben en hij de eerste genetische hybride is die blijven hangen is. Hoewel: laat ons Obama niet vergeten.”

Bij de foto schrijft Kanye West dat hij een onderzoek wilt naar de kinderfoto’s van Musk. Hij noemt zichzelf “de toekomstige president van de Verenigde Staten”.

De losgeslagen Kanye West heeft zich de voorbije weken bij zowat iedereen onmogelijk gemaakt. Vorige week was hij te gast in een talkshow op het kanaal Infowars van complotverspreider Alex Jones en betuigde daar zijn liefde voor nazi’s en Adolf Hitler. Eerder deed hij tal van antisemitische uitspraken en dook hij in het openbaar op met een ‘White lives matter’-shirt.

Daardoor verbraken tal van grote bedrijven als Adidas en Balenciaga hun samenwerking met Ye. Op Twitter is hij niet langer welkom.