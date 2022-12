Enige vrouwelijke CCC-lid Pascal Vandegeerde overleden

Samen met de drie andere CCC-leden, Pierre Carette, Didier Chevolet en Bertrand Sassoye, pleegde de communiste een twintigtal politiek geïnspireerde aanslagen in België tussen oktober ‘84 en december ‘85. Bij de aanslag op 1 mei 1985 lieten twee brandweermannen het leven.

Uiteindelijk werd het viertal in december 1985 in Namen in de kraag gegrepen. Twee jaar later veroordeelde het Brusselse hof van assissen hen tot een levenslange gevangenisstraf. Vandegeerde werd op 4 februari 2000 als eerste van de vier vervroegd vrijgelaten, uit de gevangenis van Namen waar ze was opgesloten.