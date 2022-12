Bewoonster (97) overleden na uitslaande brand in Brasschaat

Bij een zware uitslaande brand aan de Lage Kaart in Brasschaat is zondagavond een 97-jarige vrouw om het leven gekomen. De dame werd nog geëvacueerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar overleden aan haar verwondingen.

De brand brak iets voor 22.30 uur uit. Bij aankomst van de brandweer was de brand uitslaand. Al snel werd duidelijk dat de 97-jarige bewoonster nog in de woning aanwezig was. De brandweer trof haar bewusteloos aan in bed en evacueerde het slachtoffer onmiddellijk. De dame werd onder begeleiding van een arts naar een ziekenhuis gebracht, maar overleed aan haar verwondingen.

De getroffen woning is zwaar beschadigd en onbewoonbaar verklaard. “Over de oorzaak van de brand is nog geen uitsluitsel”, zegt woordvoerder Julie Mampuy van de lokale politie Brasschaat. Waarschijnlijk ontstond de brand accidenteel, maar dat wordt verder onderzocht door een expert. Het vuur woedde achteraan de woning op het gelijkvloers.

Door de brand was er ook rook in de aanpalende woning. De brandweer heeft dat huis geventileerd waardoor de bewoners er terug in kunnen.

© BFM

© BFM

svo, jtp