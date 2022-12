Dochters van zieke Pelé stellen Braziliaanse fans gerust

De Braziliaanse krant Folha de S.Paulo bracht dat nieuws zaterdag naar buiten. Heel wat Brazilianen kwamen vervolgens naar het Albert Einstein-ziekenhuis om steun te betuigen aan de drievoudig wereldkampioen en voor hem te bidden.

“Hij is oud en ziek, maar hij ligt nu in het ziekenhuis met een longinfectie”, zei dochter Kely bij tv-zender Globo. “En als hij weer beter is, komt hij terug naar huis. Er is geen sprake van dat we afscheid van hem nemen in het ziekenhuis.” Volgens Kely raakte haar vader drie weken geleden besmet met het coronavirus. Dat resulteerde in een luchtweginfectie, waaraan hij nu wordt behandeld.

Vorig jaar werd bij Pelé darmkanker aangetroffen. Hij onderging een operatie om een tumor te verwijderen en keerde sindsdien regelmatig terug in het ziekenhuis voor behandelingen. “Die hebben resultaat”, zegt Flavia, ook een dochter van Pelé. “Het is heel oneerlijk dat ze zeggen dat hij terminaal is. Geloof ons, dat klopt niet.”

Het ziekenhuis bracht zaterdag als reactie op het artikel van de krant Folha al naar buiten dat Pelé de reguliere behandelingen krijgt en in “stabiele toestand” verkeert. Zelf liet de Braziliaan via Instagram van zich horen. “Ik wil dat iedereen positief en rustig blijft. Ik ben sterk en heel hoopvol, en volg mijn normale behandelingen.” Pelé werd in 1958, 1962 en 1970 wereldkampioen met Brazilië.