Frans bondscoach niet blij met speler die vergat ketting af te doen: “Hij had geluk dat hij niet voor mij stond”

De 24-jarige verdediger van Barcelona begon bij Frankrijk in de basis tijdens de achtste finale tegen Polen. Koundé was voor de wedstrijd vergeten zijn gouden ketting af te doen. Het dragen van een juweel is tijdens een voetbalwedstrijd niet toegestaan. Scheidsrechter Jesus Valenzuela zag pas net voor de pauze wat er gebeurd was en dwong de Franse voetballer om zijn ketting af te doen, waarvoor hij de hulp van iemand van de technische staf nodig had.

Bondscoach Didier Deschamps was niet opgezet met wat er gebeurde. “Ik heb hem verteld dat hij geluk had dat hij niet recht voor me stond op dat moment”, zei de bondscoach. “De scheidsrechter had ons al verteld dat het niet mocht en ik dacht dat hij de ketting had afgedaan, maar dat was blijkbaar niet het geval. Het is onze fout. Het is gewoon niet toegestaan. Spelers gaan toch ook geen zonnebril of horloge dragen tijdens een wedstrijd.”