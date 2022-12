Met prijsplafond en importverbod van olie zit Europa in Poetin zijn portemonnee. Maar gaan wij dat ook aan de pomp voelen?

Vandaag gaat in Europa het verbod in op de import van Russische olie die over zee wordt aangevoerd. En is het prijsplafond voor Russische olie een feit: Europa en de aangesloten G7-landen betalen vanaf nu nog maximum 60 dollar voor een vat Russische olie. Beide maatregelen moeten de financiering van de Russische oorlogsmachine in Oekraïne verder treffen. Maar gaat wij dat ook in onze portemonnee voelen?