Pfizer-topman stuurt opnieuw kat naar hoorzitting in Europees Parlement: “Onnodige schaduw over succes”

Voor de tweede keer al heeft Albert Bourla, de CEO van farmareus Pfizer, een uitnodiging van het Europees Parlement afgeslagen om te komen getuigen over de contractonderhandelingen met de Europese Commissie over de coronavaccins van zijn bedrijf. “Dit werpt een onnodige schaduw over het succes van de Europese vaccinatiestrategie”, reageert Kathleen Van Brempt (Vooruit).

In oktober vond een eerste hoorzitting met toplui van vaccinproducenten als Curevac, Novavax en GSK plaats in de bijzondere coronacommissie van het Europees Parlement. Die commissie, voorgezeten door Van Brempt, wil achterhalen welke lessen kunnen worden geleerd uit de coronapandemie en welke aanbevelingen moeten worden gedaan voor toekomstige crisissen.

Bourla was echter de grote afwezige op die hoorzitting. Pfizer sloot met de Commissie al drie contracten af voor de levering van miljarden coronavaccins en Bourla zou met Commissievoorzitter Ursula von der Leyen mogelijk afspraken hebben gemaakt via tekstberichten. Maar hij stuurde een medewerkster naar het Europees Parlement.

Tweede poging

Ontgoocheld nodigden Van Brempt en haar collega’s Bourla voor een tweede keer uit. Ze drongen ook aan op toegang tot alle documenten die betrekking hebben op de vooronderhandelingen over de gezamenlijke aankoopovereenkomsten voor vaccins. Voor de eerste twee contracten met Pfizer zijn die ‘meeting minutes’ voorhanden, maar voor het derde contract ontbreken die. De commissieleden argumenteerden in hun schrijven dat enkel Bourla op alle vragen over die contracten kan antwoorden.

Maar nu heeft Bourla opnieuw te kennen gegeven geen zin te hebben in een hoorzitting met het Europees Parlement, maakt commissievoorzitter Van Brempt maandag bekend. “Ik betreur deze weigering ten zeerste”, zegt ze. “De Europese Unie heeft tijdens de pandemie veel publieke middelen in de productie en aankoop van vaccins gestopt. Als medeopsteller van de Europese begroting heeft het parlement het recht om volledige transparantie te verkrijgen over de modaliteiten van deze uitgaven en over de voorafgaande onderhandelingen.”

Transparantie

De Europese Commissie en Pfizer slagen er niet in om die noodzakelijke transparantie aan de dag te leggen en minachten de rol van het Europees Parlement, vindt Van Brempt. “Dit werpt een onnodige schaduw over het succes van de Europese vaccinatiestrategie”, zegt ze. “Transparantie is van essentieel belang om onze burgers de Europese instellingen te doen vertrouwen en cruciaal om de weerbaarheid van de EU te versterken, zeker in crisistijden.”

Volgens Van Brempt zal de bijzondere commissie de “nodige stappen” zetten om volledige transparantie te verzekeren. Ze kijkt namelijk ook naar de Europese Commissie om duidelijkheid te geven over het derde contract met Pfizer en zal tijdens een volgende vergadering verdere stappen bespreken.