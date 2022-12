Populaire leerkracht (50) die beschuldigd wordt van zedenfeiten, moet maand langer in de cel blijven: drie slachtoffers hebben zich al gemeld

De leerkracht (50) van Pius X in Destelbergen die verdacht wordt zedenfeiten moet een maand langer in de gevangenis blijven. Dat heeft de raadkamer maandag beslist. De man wordt verdacht van aanranding en het bezit van kinderporno. Een drietal slachtoffers hebben zich ondertussen gemeld.

Een week na het losbarsten van het nieuws over de leerkracht van basisschool Pius X die opgepakt werd voor zedenfeiten volgt er meer duidelijkheid over de feiten. De bal ging aan het rollen door één klacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ondertussen hebben twee andere vermeende slachtoffers zich gemeld. Wanneer deze feiten zouden gebeurd zijn, is voorlopig nog onduidelijk.

Het nieuws zorgde voor veel verbazing en onduidelijkheid bij de leerlingen en leerkrachten van basisschool Pius X in Destelbergen. De leerkracht (50) die beschuldigd wordt van de feiten, was een graag gezien figuur in de school. Enkele jaren geleden won hij net niet de verkiezing van Klasse tot de leerkracht van het jaar. De onderwijzer schopte het tot de top drie en dat leverde hem veel lof op.

Na de klacht werd de leerkracht vorige week intensief ondervraagd en de onderzoeksrechter in Gent besliste daarop om hem aan te houden voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maandag moest de man voor de raadkamer in Gent verschijnen en die besliste om zijn aanhouding met een maand te verlengen. De advocaat van de leerkracht onthield zich van enig commentaar.

Kinderporno

De leerkracht blijft zo in voorhechtenis en moet voorlopig een maand in de gevangenis blijven. De onderwijzer wordt verdacht van aanranding van de eerbaarheid, met verzwarende omstandigheid dat hij een gezagsfunctie had over de slachtoffers. Bij een huiszoeking zouden de speurders op zijn computer ook kinderporno gevonden hebben. Dat verneemt onze redactie uit betrouwbare bron.

Een gespecialiseerd team van zedeninspecteurs is momenteel belast met het onderzoek. “Ze doen al het nodige om de juiste toedracht van de feiten aan het licht te brengen”, liet het parket weten. In een brief aan de ouders liet de school het volgende weten. “Na de melding namen we onmiddellijk stappen. We zijn geschrokken en doen al het mogelijke om goed met deze situatie om te gaan.”

