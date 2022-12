Geen DNA van Gino (9) gevonden in woning Donny M. (22): jongen werd vermoedelijk gewurgd en gesmoord

De 9-jarige Gino is in juli van dit jaar door Donny M. gewurgd en mogelijk ook gesmoord. Dat is de conclusie van de forensisch patholoog die onderzoek deed naar de doodsoorzaak. Volgens de officier van justitie zijn er echter ook aanwijzingen voor bijna-verdrinking gevonden.

Dat bleek maandag tijdens een tweede inleidende zitting in de strafzaak tegen Donny M. in de rechtbank van het Nederlandse Maastricht. Tijdens een eerdere zitting werd er ook al uitgegaan van drie mogelijke doodsoorzaken: verstikking, verwurging en verdrinking.

Geen DNA Gino in woning Donny M.

Grote vraag is wel waar precies de jongen aan zijn einde is gekomen. De officier van justitie zei dat er in de woning van Donny M. in Geleen geen dna van Gino is gevonden. Dat is opmerkelijk, omdat Donny M. heeft verklaard dat hij de jongen misbruikte en doodde in zijn woning. Volgens de persofficier van justitie loopt het onderzoek nog en zal ook worden onderzocht of er grondig is schoongemaakt. Ook is de auto van Donny M. onderzocht. Het is niet bekend of daarin wel dna is aangetroffen.

De voorzitter van de rechtbank Chantal Wouters stond aan het begin van de zitting nog even stil bij het plotselinge overlijden van de moeder van Gino, Lilian van der Straeten. Zij overleed in november een natuurlijke dood. Volgens advocaat Phil Boonen die de nabestaanden bijstaat is Donny M. medeverantwoordelijk voor haar dood. Tijdens de eerste zitting in september was ze geëmotioneerd en niet tot bedaren te brengen. Uiteindelijk besliste de voorzitter dat ze de zitting vanuit een videozaal moest volgen.

Foto van overleden moeder

De zussen van Gino, Kelly en Naomi, waren naar de rechtbank gekomen met een foto van hun moeder, die ze voor zich op de tafel plaatsten. Wouters zei te begrijpen dat een zitting zo kort na de dood van hun moeder extra zwaar is. De wet schrijft echter strikte termijnen voor waarbinnen een verdachte die vastzit voor de rechter moet worden geleid.

Ook lieten de zussen voor het weekend de rechtbank in een brief weten het moeilijk te vinden dat ze tijdens de inleidende zittingen geen gebruik mogen maken van hun spreekrecht. Daar kon de rechtbank niets aan veranderen, zei Wouters. Slachtoffers en nabestaanden kunnen pas tijdens de inhoudelijke behandeling van een zaak gebruikmaken van hun spreekrecht.

XTC en kamagra

Wanneer die zal zijn is nog onduidelijk. Ook de volgende zitting op 15 februari zal nog een inleidend karakter hebben, omdat onder anderen de deskundigen van het Pieter Baan Centrum nog niet klaar zijn met hun rapport. Er loopt volgens de officier van justitie nog meer onderzoek. Donny M. geeft toe dat hij Gino op 1 juni heeft ontvoerd vanaf een voetbalveldje waar het kind speelde. Hij nam hem mee naar zijn woning in Geleen, voerde hem XTC en kamagra – een soort Viagra – en misbruikte hem. De drugs hebben mogelijk ook bijgedragen aan het overlijden van het kind.

Aan het eind van de zitting kon Kelly, de zus van Gino, zich niet meer beheersen. Met een vinger wijzend naar de foto van haar moeder op de tafel, schreeuwde ze hem toe: “Voor die vrouw, gooi alles op tafel! Je hebt niks meer te verliezen. Kom op.”

De volgende zitting is op 15 februari. De kans dat de zaak al voor de zomer inhoudelijk kan worden behandeld, lijkt klein.