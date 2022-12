Ismael Y. (33) wurgt zijn zwangere vrouw en kind: politie moest al vier keer eerder tussenkomen

Ismael Y. (33) die zijn vrouw en zoontje in de nacht van vrijdag op zaterdag om het leven bracht in hun appartement in de Werkplaatsstraat, was vaker gewelddadig. Op vier jaar tijd werd de politie vier keer gebeld voor huiselijke problemen. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen.

In de nacht van vrijdag op zaterdag wurgde Ismael Y. zijn vrouw Cennet (28) en hun kindje van vijf. De vrouw was zes maanden zwanger van een meisje. De man was onder invloed van cannabis en cocaïne, zo vertelde zijn advocaat na de voorleiding bij de onderzoeksrechter zondag. Nu blijkt dat hij al veel vaker geweld gebruikte tegenover zijn partner. Hoe erg dat telkens was is niet duidelijk, maar het bleek wel zwaar genoeg om de politie erbij te halen. Of ze die zelf hebben gebeld of het buren waren die door geroep en getier de hulpdiensten belden, dat wil het parket niet kwijt.

“De afgelopen vier jaar vonden vier interventies plaats op het adres waar het koppel samenwoonde omwille van moeilijkheden in de relatie”, bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. “Elke oproep werd onmiddellijk beantwoord door de politie waarbij telkens een gesprek plaatsvond. Geen van beide partners wenste een verklaring af te leggen of de nodige vaststellingen ter ondersteuning van de grieven te laten doen.”

Geen klacht

Er kwam met andere woorden nooit echt een klacht van de vrouw tegen haar man. Misschien was ze bang voor nog meer en nog extremer geweld. “Er werd mevrouw telkens op het hart gedrukt dat ze steeds een beroep kon doen op de politie”, volgens het parket. “Van elke tussenkomst werd een proces-verbaal opgesteld waarin de omstandigheden, de gemoedstoestand en de motivatie om geen klacht in te dienen werd genoteerd. Gelet op het onderzoek dat momenteel volop wordt gevoerd, kan op de inhoud van de gesprekken en moeilijkheden niet worden ingegaan.”

Of er de voorbije vier jaar ook telkens drugs in het spel waren is een vermoeden, het verdere onderzoek zal uitwijzen hoe groot de problematiek bij de verdachte effectief was. Vrijdag zal Ismael Y. voor de raadkamer verschijnen. Daar zal zijn aanhouding hoogstwaarschijnlijk bevestigd worden.