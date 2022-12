Dan toch Europees groen licht voor Belgische landbouwplannen

De Europese Commissie heeft het licht op groen gezet voor de strategische landbouwplannen van Vlaanderen en Wallonië. Dat heeft Eurocommissaris voor Landbouw Janusz Wojciechowski maandag gemeld. Met de goedkeuring is ruim 2,8 miljard euro aan subsidies gemoeid.

Net als andere lidstaten moest ook België tegen eind vorig jaar een strategisch plan opstellen dat uitstippelt hoe het Europese gemeenschappelijk landbouwbeleid in de periode van 2023 tot 2027 in ons land zal uitgevoerd worden. België was de enige lidstaat die twee plannen indiende bij de Commissie: een Vlaams en een Waals plan.

Een eerste versie van het Vlaamse plan stuitte in juni nog op forse kritiek van de Commissie, maar na een aantal bijsturingen gaat het licht nu toch op groen. Dat biedt de Vlaamse landbouw uitzicht op 1,65 miljard euro aan Europese fondsen. Een belangrijk deel daarvan blijft gaan naar inkomenssteun voor de landbouwers, maar het nieuwe beleid hecht ook meer aandacht aan de transitie naar een duurzamere landbouw met sterke klimaat- en milieuambities.

Brouns tevreden

Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns (CD&V) reageert tevreden op de goedkeuring van het Vlaamse plan. “Hiermee zorgen we niet alleen voor meer inkomenszekerheid voor onze Vlaamse landbouwers die dag in dag uit het beste van zichzelf geven om bij te dragen aan de voedselzekerheid, maar garanderen we ook een grotere bijdrage van de landbouw aan de Europese milieu- en klimaat­doelstellingen”, meent hij.

Ook het Waalse plan is maandag goedgekeurd. Voor de Waalse landbouw is een enveloppe van 1,86 miljard euro voorzien.