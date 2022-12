DE AANSLAGEN. Het Brein: “Ze wilden hem inlijven als spion. Maar dan verloren ze hem uit het oog...”

Waar begint het verhaal van de aanslagen van 22 maart 2016? Wie stuurde terroristen naar hier, en gaf hen de opdracht om zichzelf op te blazen? Als de speurders dát ontdekken, krijgen ze direct koude rillingen. Want de man die schuilgaat achter de illustere Abu Ahmed, blijkt een Belg te zijn. Een Belg die ooit om een heel andere reden in het nieuws kwam...

De Aanslagen is een podcastreeks van De Stemmen van Assisen, naar aanleiding van het proces rond de aanslagen in Brussel. In vier afleveringen gaan we na hoe de aanslagen tot stand kwamen. En waarom de daders net die dag hun bommen lieten ontploffen.