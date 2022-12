Aziatische teams doen het beter dan ooit (en overtroffen zelfs Europa): vier mogelijke verklaringen voor nieuwe dynamiek op WK

De voornaamste conclusie van dit WK? Dat de knock-outfase niet langer een exclusief Europees en Zuid-Amerikaanse onderonsje is. Zowel Azië als Afrika beleven hun beste WK ooit. In de groepsfase deden Aziatische afgezanten Iran, Saudi-Arabië, Zuid-Korea, Japan en Australië zelfs beter dan de Europese teams. Maar waar komt dat succes vandaan? In afwachting van een stunt van Japan, Zuid-Korea of Marokko tegen Kroatië, Brazilië of Spanje gingen wij op zoek naar mogelijke verklaringen.