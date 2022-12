Moeder (64) houdt vol dat zij, en niet haar zoon 188 km/u reed: “Ik ben altijd fan geweest van snelle wagens”

De vrouw werd in januari van dit jaar aan een snelheid van 188 kilometer per uur geflitst in de Waaslandhaven. Ze reed met een BMW. Het type herinnerde ze zich niet meer. “Ik ben altijd fan geweest van snelle wagens en ik mocht dat voertuig gebruiken van een zakenrelatie van mijn zoon die in de haven werkt,” verklaarde de vrouw voor de rechtbank.

Ongeschikt

De openbare aanklager had twijfels bij haar verhaal maar de vrouw hield vol dat zij wel degelijk achter het stuur zat en niet haar zoon, die ook in de zaal zat, zoals de procureur opperde. De vrouw kreeg dan ook de (zware) rekening gepresenteerd. Ze werd ongeschikt verklaard om nog met een wagen te rijden en moet ook nog een geldboete betalen.