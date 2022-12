Netflix lost heftige nieuwe trailer van documentaire over Meghan en prins Harry: “Dit gaat om haat, dit gaat om ras”

“Het is heel moeilijk om er nu op terug te kijken”, hoor je prins Harry zeggen in de trailer. “Het is een vuil spelletje.” Allerlei experts worden in beeld gebracht en vertellen over wat volgens hen gespeeld heeft en waardoor Harry en Meghan de banden doorgeknipt hebben en naar de VS vertrokken zijn. Even later vertelt Harry over de hiërarchie in de familie en hoe er verhalen gefabriceerd worden. “Er was een oorlog tegen Meghan die in de agenda’s van enkele personen paste”, zegt iemand anders. En dan weer iemand anders: “Dit gaat om haat. Dit gaat om haar ras.”

Je ziet verder nog een huilende Meghan, die zegt op een moment beseft te hebben dat “ze mij nooit zouden beschermen”. Harry besluit: “Niemand kent de volledige waarheid, behalve wij.”