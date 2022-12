31-jarige koerier verdacht van moord op 7-jarig meisje in Texas

Een 31-jarige bezorger van koerierbedrijf FedEx is aangehouden voor de moord op de 7-jarige Athena Strand uit Wise County in Texas. Het meisje werd afgelopen woensdag als vermist opgegeven. Ze verdween kort nadat er een bezorging door FedEx was geleverd. Twee dagen later werd haar lichaam na een massale zoekactie gevonden.

Tanner Lynn Horner zou bekend hebben, maar over zijn motief heerst nog onduidelijkheid. — © AP

Tanner Lynn Horner (31), de bezorger in kwestie, is aangehouden naar aanleiding van een anonieme tip. Hij zou Athena in de loop van de middag hebben gekidnapt, nadat hij een bezorging had afgeleverd bij haar ouderlijk huis. Horner zou het meisje van de enorme oprit hebben geplukt en meegenomen.

De politie denkt dat het meisje binnen een uur na haar ontvoering is vermoord door Horner. Hoewel de man de daad heeft bekend, tast de politie vooralsnog in het duister over het motief. De precieze doodsoorzaak wordt nog onderzocht, aldus Amerikaanse media. Er zouden geen banden zijn tussen de verdachte en het meisje.

De moeder van Athena noemt Horner “een ziek, wreed monster”. Ze zegt op Facebook dat ze haar woede en verdriet amper onder woorden kan brengen. Een lokale sheriff noemde het “een van de zwaarste moordzaken die ik heb meegemaakt”. Koeriersdienst FedEx spreekt haar medeleven uit voor de nabestaanden en zou volledig meewerken met de politie.