Bekende Franse YouTuber opgepakt voor verkrachting en aanranding van minderjarigen

Norman Thavaud is met bijna 12 miljoen abonnees en 2,7 miljard views een van de grootste Franse YouTubers. De dertiger wordt maandag na onderzoek onder leiding van het parket van Parijs ondervraagd over de feiten, waarbij verschillende tienermeisjes en jonge vrouwen betrokken zouden zijn. Volgens Libération werden minstens vijf mogelijke slachtoffers, onder hen twee minderjarigen, verhoord door de politie.

In de zomer van 2018 dook de naam van Norman Thavaud ook al eens op nadat een andere Franse YouTuber in een tweet collega’s hekelde die “misbruik maken van de psychologische kwetsbaarheid van jonge volgers om geslachtsgemeenschap te krijgen”. Hij werd toen niet vervolgd.

Een 16-jarige fan uit Quebec diende in 2020 klacht in tegen de dertiger. “Ik was jong, bewonderde hem en ben in de val getrapt”, liet het tienermeisje toen weten. Ze verklaarde ook benaderd te zijn geweest door tientallen anderen jonge vrouwen met dergelijke ervaringen.