2022 is een van de dodelijkste jaren qua woningbranden: “Dat soort kachels is levensgevaarlijk”

2022 wordt een van de meest dodelijkste jaren wat woningbranden betreft. En daar heeft de crisis veel mee te maken. Door de torenhoge energieprijzen zoeken mensen naar alternatieve manieren om te verwarmen. Met alle gevolgen van dien vaak. Dit weekend alleen moest de brandweerzone Fluvia in West-Vlaanderen zes schoorsteenbranden bedwingen. In Nieuwkerken-Waas raakte een man verbrand door een ontplofte petroleumkachel. In Brussel veroorzaakte een elektrisch vuurtje brand.