Zoon van bestolen zaakvoerder staat 5 dagen na goudroof van 400.000 euro plots oog in oog met dieven: “Dit kan maar 2 dingen betekenen”

Groot was de consternatie van een medewerker van goudhandel Europese Goudstandaard zondagavond. In een nachtwinkel in Retie stond hij oog in oog stond met de Nederlandse dieven die vorige week een goudkoerier van het bedrijf hadden beroofd. Toen de koerier ging tanken langs de E34, gingen ze er met een voorraad goud en zilver ter waarde van 400.000 euro vandoor. “Het gaat 100 procent zeker om dezelfde mannen”, zegt zaakvoerder Johnny Verkuringen. De firma looft een beloning uit voor wie de gouden tip kan geven die leidt tot de arrestatie van de verdachten.

Twee dieven sloegen vorige dinsdag op klaarlichte dag het achterraam van een auto stuk in het benzinestation naast de E34 in Gierle (Lille). Ze haalden 400.000 euro aan goud en zilver uit het voertuig. Omdat ze in het tumult een deel van de buit weer lieten vallen, stoven ze er met zowat 230.000 euro aan edelmetalen vandoor in een rode Fiat Panda met Nederlandse nummerplaat.

LEES OOK. Dieven roven 400.000 euro aan goud uit auto in tankstation langs E34: “Zes weken geleden precies hetzelfde meegemaakt”

Die auto is eind vorige week teruggevonden, maar de overvallers blijven voortvluchtig. De medewerkers van het Retiese bedrijf Europese Goudstandaard plozen intussen via camerabeelden en contacten in Nederland zelf uit om wie het gaat. (Lees verder onder de foto)

De dieven lieten dinsdag enkele munten en andere goudstukken vallen, goed voor 170.000 euro aan gerecupereerde edelmetalen. — © RTV

Dat de zoon van zaakvoerder Johnny Verkuringen – zelf medewerker bij de Europese Goudstandaard – vijf dagen later weer oog in oog met de gouddieven staat, omschrijft Verkuringen zelf als “onvoorstelbaar”.

LEES OOK. Dieven die 400.000 euro aan goud uit auto aan tankstation roofden, lieten een derde van buit in volle actie vallen

“Mijn zoon liep zondagavond rond 20 uur naar de nachtwinkel in de Sint-Martinusstraat (in dezelfde straat als het beroofde bedrijf, red.) en merkte buiten een man op die zich heel bizar gedroeg”, zegt Johnny Verkuringen.

De persoon leek niet te kunnen besluiten of hij de nachtwinkel al dan niet zou binnengaan. “Toen mijn zoon zelf in de winkel stond, kwam die man toch binnen, maar wendde direct zijn gezicht af. Mijn zoon bekeek hem eens goed en herkende er direct een van de twee gouddieven in. Toen de man zich betrapt wist, liep hij naar buiten. Toen mijn zoon hem volgde, was hij nergens meer bekennen.” (Lees verder onder de foto)

Zaakvoerder Johnny Verkuringen van Europese Goudstandaard. — © RR

“Samen met de uitbater van de nachtwinkel en de politie hebben we de camerabeelden bekeken”, zegt Verkuringen. “Het gaat 100 procent zeker om dezelfde mannen. De man van de nachtwinkel vertelde zelfs dat die mannen al verscheidene weken vaste klant zijn in zijn zaak.”

Verblijven ze in Retie?

Dat vindt de bedrijfsleider tegelijk verbazingwekkend en angstaanjagend. “We weten dat de daders in Eindhoven wonen, daar zouden ze de voorbije dagen ook verschillende keren zijn opgemerkt”, zegt hij. “Ze staan zowel in ons land als in Nederland geseind.”

LEES OOK. Goudroof aan tankstation langs E34: rode Fiat Panda van daders teruggevonden

Verkuringen: “Dat ze hier nu toch weer opduiken, kan volgens ons maar één van twee dingen betekenen. Ofwel blijven ze ons observeren om een nieuwe slag te kunnen slaan, ofwel verblijven ze gewoon hier in Retie, misschien bij mensen die ze kennen. We kunnen mensen alleen maar oproepen om alert te zijn en de politie te waarschuwen wanneer ze de dieven opmerken.” (Lees verder onder de foto)

De rode Fiat Panda waarmee de gouddieven hun actie uitvoerden, werd eerder door bewakingscamera’s ook al in Retie gespot. — © RR

Europese Goudstandaard looft een beloning uit voor wie de gouden tip kan geven die leidt tot de arrestatie van de verdachten en eventuele recuperatie van de gestolen buit. De ene man heeft een licht getaande huid, donkerbruin haar dat hij strak achterover gekamd draagt en ietwat uitstekende oren. Hij droeg de voorbije dagen een lichtbruine parkajas met pelsen kraag rond de kap. De andere is kaalgeschoren met een kort ringbaardje en snor en heeft opvallende tattoos op zijn handen. Hij droeg een donkerblauwe jas met kap, een donkerblauwe joggingbroek met witte streep en witte sportschoenen.