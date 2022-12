De glazen box is helemaal omgebouwd na eerder protest van de beschuldigden. Maar nu het proces na die aanpassing eindelijk van start is kunnen gaan, hebben zij nog een andere klacht: de manier waarop ze opgesloten en getransporteerd worden. “Waarom is een naaktfouille elke ochtend nodig?”

Het was Mohamed Abrini (37) die luidop protesteerde tijdens de eerste dag van het terreurproces rond de Brusselse aanslagen. Voorzitter Laurence Massart had net aan de jury uitgelegd dat de slachtoffers niet mee mogen debatteren over de straf “omdat er in onze justitie geen plaats is voor wraak”. En dat triggerde Abrini, de man met het hoedje. Hij stond recht en vroeg het woord voor iets wat hem echt zwaar op de lever ligt: de manier waarop hij elke dag naar de rechtszaal wordt gebracht. Met een blinddoek aan. Met een koptelefoon op, waar loeiharde muziek door wordt gespeeld. Hij vindt het onaanvaardbaar en niet te verdragen. “Ik voel mij al zeven jaar het slachtoffer van wraak. En als dat zo blijft, dan zal ik niets meer zeggen. Ik zal hier geen enkele vraag beantwoorden. Niet van de juryleden. En ook niet van u, mevrouw de voorzitter.”

Hurken voor drie agenten

Advocaat Jonathan De Taye, die beschuldigde Ali El Haddad Asufi (37) verdedigt, liet weten dat hij zelfs formele stappen gaat zetten om de detentie en het transport van zijn cliënt aan te klagen. Hij werkt aan een ingebrekestelling voor de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken. “Mijn cliënt zit in isolement. Hij heeft in zijn cel geen enkel gevaarlijk voorwerp. Toch wordt hij elke ochtend naakt gefouilleerd als ze hem uit zijn cel halen. Hij moet naakt door de knieën gaan, en hij moet dat doen voor de ogen van drie agenten. Welk nut heeft dat? Dat is toch alleen om hem te vernederen? Wat zou hij doen? Een pistool verstoppen in zijn achterwerk?”

Ali El Haddad Asufi wordt de gerechtszaal in gebracht. — © BELGA

Voorzitter Massart benadrukte dat zij verantwoordelijk is voor de veiligheid in de assisenzaal, maar niet daarbuiten. Ook het openbaar ministerie wuifde de verantwoordelijkheid weg. Massart wilde zelfs zo snel mogelijk een einde maken aan de discussie, want ze moest ook nog de identiteit van de meer dan duizend burgerlijke partijen controleren.

Toch is de kans groot dat het thema dinsdagmorgen weer zal opduiken. Meester De Taye is van plan conclusies neer te leggen op het assisenproces om op die manier een standpunt van voorzitter Massart af te dwingen. Dat zou betekenen dat die het proces moet schorsen om zich over het probleem te buigen.

Gezellig keuvelen

Na de discussie over de “onaanvaardbare glazen kooi” eerder dit jaar, die nadien moest worden afgebroken en vervangen, wordt dit het nieuwe discussiepunt. Zeker nu de beschuldigden ermee dreigen het proces te boycotten. Abrini is immers niet de eerste die zal zwijgen. Ook Osama Krayem, de Zweedse IS-strijder die zijn bom niet liet ontploffen in de metro in Maalbeek, werkt niet mee. Hij is aanwezig in de zaal, maar weigert zelfs maar zijn naam te bevestigen.

Een tekening van vier van de beschuldigden in het proces: Mohamed Abrini, Osama Krayem, Salah Abdeslam and Sofiane Ayari. — © AP

Nochtans lijkt het met de mentale gezondheid van de beschuldigden niet zo slecht gesteld. Tijdens de schorsingen – en zelfs tijdens de zittingen zelf – zitten ze rustig en ontspannen met elkaar te babbelen. Vooral Salah Abdeslam en Sofiane Ayari, de Tunesische IS-strijder, zitten heel de tijd te praten. De twee kennen elkaar dan ook goed. Ze moesten samen wegvluchten uit de schuilplaats in de Driesstraat toen de politie daar midden maart 2016 binnenviel. Enkele dagen later werden ze gearresteerd. Sindsdien volgen ze elkaar van proces naar proces.