De politie was de afgelopen vier jaar al vier keer moeten tussenkomen bij Ismael Y. en zijn vrouw Cennet in Dendermonde. De 28-jarige vrouw en haar vijfjarige zoontje werden vorige vrijdag uiteindelijk vermoord door haar man. “Zo gaat het in dit soort dramatische gevallen helaas altijd”, zegt Liesbet Stevens van het instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.