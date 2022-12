Cristiano Ronaldo ontkent dat hij zich boos maakte om wissel, bondscoach reageert geërgerd: “Ik kon het niet appreciëren”

Het gedrag van Cristiano Ronaldo zorgt ook bij de Portugese nationale ploeg voor ergernis. Toen Ronaldo in de laatste groepsmatch tegen Zuid-Korea na 65 minuten gewisseld werd, keek hij boos, riep wat en legde zijn vinger op zijn mond. Naar eigen zeggen reageerde Ronaldo tegen een Zuid-Koreaan die hem tot spoed had aangemaand, al meenden sommigen dat hij daarmee (ook) zijn ongenoegen over zijn wissel kenbaar maakte. Wat er ook van zij, Portugees bondscoach Fernando Santos liet weten niet gediend te zijn met de beelden.

Ronaldo ontkent dat zijn ergernis iets te maken had met zijn wissel. Cho Gue-sung zou hem gevraagd hebben om niet te treuzelen toen hij naar de zijlijn ging. “Voor mijn wissel zei een van de Koreanen dat ik snel van het veld moest”, aldus Ronaldo. “Ik zei hem dat hij moest zwijgen. Hij heeft geen autoriteit om iets te zeggen. Er was geen sprake van onenigheid.”

© Ferrari Fabio/LaPresse/Sipa USA

Ook Portugees bondscoach Fernando Santos werd naar het voorval gevraagd. “Na de wedstrijd werd ik er in het flashinterview naar gevraagd, maar op het veld heb ik niets gehoord. Ik hoorde hem alleen bekvechten met de speler van Zuid-Korea. Of ik de beelden intussen gezien heb? Ja en ik kon het niet appreciëren, helemaal niet. Maar alles over dat voorval is afgesloten. Dit soort zaken wordt achter gesloten deuren geregeld. Het is opgelost, er staat een punt achter en nu is iedereen gefocust op onze wedstrijd tegen Zwitserland.”

Portugal speelt dinsdagavond om 20 uur tegen de Zwitsers voor een plaats in de kwartfinales.