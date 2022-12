WK RETRO. Had die verdediger maar zijn dreadlocks afgeknipt: hoe Trinidad en Tobago, een land met meer stranden dan voetballers, op het WK 2006 iedereen charmeerde

Nooit had een nietiger land zich kunnen kwalificeren. Trinidad en Tobago telde meer zandstranden dan voetballers. Toch ging het in 2006 naar het WK. Met een coach die Real Madrid aan drie titels had geholpen, met een sterspeler die de Champions League had gewonnen en met een blanke speler die nog nooit op de eilandengroep was geweest. “Tja, ik ben nooit weggelopen voor een avontuurtje”, zegt toenmalig bondscoach Leo Beenhakker.