Crèche in Sint-Niklaas verliest vergunning: ernstige bezorgdheid over veiligheid kinderen

Het Vlaams Agentschap Opgroeien heeft vrijdag beslist om de vergunning van de crèche “Groepsopvang ‘t Boeleke” in Sint-Niklaas “met dringende noodzakelijkheid” te schorsen, na recente informatie “waardoor er ernstige bezorgdheid is over de veiligheid en gezondheid van de kinderen”. De opvang, die plaats biedt aan 16 kinderen, is vanaf maandag gesloten.

Het Agentschap lichtte de beslissing vrijdag toe aan de opvang, de ouders en het lokaal bestuur. “We gaan niet in op concrete details die de aanleiding vormden voor deze beslissing”, zegt woordvoerster Nele Wouters. “Een schorsing is immers een tijdelijke maatregel waarbij de aanleiding voor de schorsing verder onderzocht wordt of een organisator de kans krijgt om mogelijke tekorten weg te werken. Een schorsing of opheffing van een vergunning is vaak erg ingrijpend: voor de getroffen ouders van de kinderen die er werden opgevangen, de organisator en de kinderbegeleiders en anderen die in de opvang werken.”

Het lokaal bestuur ondersteunt ouders bij het vinden van een andere opvangplek, meldt het Agentschap. Het stadsbestuur van Sint-Niklaas geeft geen details over de informatie die leidde tot de sluiting, maar bekijkt of er in de stedelijke kinderopvang extra ruimte kan gevonden worden. De verantwoordelijke van “Groepsopvang ‘t Boeleke” was nog niet bereikbaar voor een reactie.