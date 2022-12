‘Generaal Winter’ is in Oekraïne en één strijdende partij lijkt daar voordeel uit te kunnen halen

Rusten, hergroeperen en herbewapenen. Dat is wat er volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten de volgende maanden zal gebeuren in Oekraïne. Kiev denkt er helemaal anders over. Het leger wil ‘Generaal Winter’ net gebruiken om veel terrein terug te winnen. “Zonnebaden op het zuiden van de Krim in januari, niemand wil dat missen,” klinkt het vastberaden. Oekraïne lijkt in elk geval meer troeven te hebben voor een winteroffensief dan Rusland.